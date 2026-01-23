Galatasaray bombayı patlattı! Trabzonsporlu Oulai için 20 milyon euroluk teklif masada

Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak play-off turunu yüzde 99 olarak garantileyen Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Bu sezon Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Christ Inao Oulai'ye resmen talip oldu.

YENİ BİR TEKLİF YAPILACAK

Alınan bilgilere göre Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ve Ahmed Kutucu teklifini iletti. Dün A Spor'da canlı yayına bağlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın teklifini doğrulayarak, "Hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi var. Oulai için beklentimiz 40 milyon euro ve üstü" ifadesini kullandı. Şu anda pazarlıkların başkanlar düzeyinde sürdüğü ve Galatasaray'ın kısa süre içinde revize edilmiş yeni bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı belirtiliyor. Gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.