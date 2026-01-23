PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray bombayı patlattı! Trabzonsporlu Oulai için 20 milyon euroluk teklif masada

Galatasaray, Fildişili genç yıldız için Trabzonspor’a 20 milyon euro ve Ahmed Kutucu’yu teklif etti. A Spor’a konuşan bordo-mavili kulübün başkanı Doğan, “Beklentimiz 40 milyon euro ve üstü” dedi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2026
Galatasaray bombayı patlattı! Trabzonsporlu Oulai için 20 milyon euroluk teklif masada

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak play-off turunu yüzde 99 olarak garantileyen Galatasaray'da dün flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Bu sezon Trabzonspor formasıyla müthiş bir performans sergileyen Christ Inao Oulai'ye resmen talip oldu.

YENİ BİR TEKLİF YAPILACAK
Alınan bilgilere göre Galatasaray, 19 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro ve Ahmed Kutucu teklifini iletti. Dün A Spor'da canlı yayına bağlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ın teklifini doğrulayarak, "Hem yurt içi hem de yurt dışından ilgi var. Oulai için beklentimiz 40 milyon euro ve üstü" ifadesini kullandı. Şu anda pazarlıkların başkanlar düzeyinde sürdüğü ve Galatasaray'ın kısa süre içinde revize edilmiş yeni bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı belirtiliyor. Gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İBB Levent’teki İETT Garajı’nı imara açtı: 87 milyarlık rant
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü: Dış müdahale senaryosuna olumlu yaklaşmıyoruz
Türk Telekom
3 ilin Emniyet Müdürü değişti! Başkan Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de
En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi! Zam farkı ödemeleri 23 Ocak’ta hesaplara yatacak
Elon Musk’tan yapay zeka uyarısı: 5 yıl içinde insanlıktan daha zeki olacak
İdefix
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının telefon jokeri kullandığı soru şaşırttı
CIA hattı devrede: Rubin’den sonra Petraeus PKK/YPG’ye sahip çıktı
Son umut Bükreş! Fenerbahçe - Aston Villa: 0-1 | MAÇ SONUCU
YPG’nin sözde müftüsü Haznevi İsrail’e yalvardı: Bizi kurtarın
DR
ÖZEL | Domenico Tedesco’dan İsmail & Fred açıklaması! Cesur olmak istedik
Galatasaray Noa Lang’ı bitirdi! Yıldız futbolcu istanbul’a geliyor
Kuzu postundaki çakal teröre dalkavukluk yapıyor! Suriye’ye sokulan PKK’lılar ve YPG safındaki peşmergeler | Ankara Barzani’yi not etti
Cezaevine sadece kıyafet götürmüş! Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten çarpıcı açıklamalar: Gözlerini kaçırdı ben baktım
SDG bitti tasfiye başlıyor! Sahada kaç YPG’li kaldı? | Ankara çizgiyi çekti: Teröristan masalı sona erdi
Beşiktaş’ta 1 ayrılık 3 transfer!
Davos’ta Gazze Barış Kurulu: İmzalar atıldı! Türkiye masada | Trump: Gazze’de ateşkesi sürdüreceğiz
Paris’te evleneceklerdi ömür boyu dost kaldılar! Semiramis Pekkan’dan Haldun Dormen’e yürek yakan veda