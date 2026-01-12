Aston Villa eski yıldızını transfer etmek için harekete geçti! Abraham’a yakın markaj

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan flaş hamle... Telegraph'ta yer alan habere göre Aston Villa, eski yıldızı Tammy Abraham'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Abraham'ı transfer etmek Aston Villa için karmaşık bir anlaşma olur; çünkü oyuncu şu anda, belirli şartların yerine getirilmesi halinde yaklaşık 13 milyon euro karşılığında kalıcı hale gelecek bir kiralık sözleşmenin ortasında ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'a sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen Abraham'ı Unai Emery'nin kadroyu güçlendirmek ve ligde şampiyonluk yarışındaki yerini korumak için transfer etmek istediği belirtildi. Emery'nin takımın birinci santrforu Ollie Watkins'le rekabete girebilecek bir forvet istediğine vurgu yapıldı. Transferde engel oluşturabilecek maddelerden birini de Abraham'ın Beşiktaş'la olan kiralık sözleşmesi olduğu kaydedildi. Abraham, Beşiktaş'ta 24 maçta 12 gol ve 3 asist üretti

