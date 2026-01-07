PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray orta sahaya dev bir hamle hazırlığında

Sarı-Kırmızılılar’ın, Senegalli ön libero Pape Gueye ile anlaştığı öğrenildi. 25+5 milyon euro bonservis içeren teklife, Villarreal’in cevabı 40 milyon euro oldu. Kritik süreçte Abdullah Kavukcu’nun, transferi bitirmek için İspanya’da pazarlık masasına oturacağı öğrenildi

Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, sahadaki başarısını transfer hamleleriyle taçlandırmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, orta saha takviyesi için rotayı İspanya'ya çevirirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği isim Pape Gueye oldu. Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Villarreal forması giyen Senegalli orta saha ile anlaştı. 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunuldu. Ancak İspanyol kulübünün oyuncu için talebinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Bu fark, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

HEDEF BONSERVİSİNİ ALMAK
Görüşmeleri ilerletmek adına Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, bugün İspanya'ya gideceği ve Villarreal yönetimiyle pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, uygun şartların oluşması halinde Pape Gueye transferini kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamak. Her iki tarafın mali detaylardaki pazarlığı transferin tüm kaderini belirleyecek.

