Hocalar ve kaptanlar birlikte konuşacak

Ssüper Kupa heyecanı ATV ekranlarında yaşanacak. Galatasaray–Trabzonspor ve Fenerbahçe–Samsunspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 yarı final maçları öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecek. Galatasaray ile Trabzonspor'un teknik direktörleri ve kaptanlarının katılacağı toplantı, 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadyumu'nda yapılacak. Fenerbahçe–Samsunspor yarı finali öncesindeki ortak basın toplantısı ise 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

