10 numara komşudan gelebilir: Yusuf Yazıcı sürprizi

Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Yönetimin, Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan ve UEFA'ya verilen Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almayan 28 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine eklediği öğrenildi.

15 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Siyah-Beyazlı kurmayların Yunan ekibinden ayrılma kararı alan milli futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Yunan ekibiyle bu sezon 15 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Adı Fransız ekipleriyle anılan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun Olympiakos ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Dortmund ile temaslarını sürdürdüğü Salih Özcan ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Fichajes'te yer alan haberde Sevilla'nın da milli futbolcu ile ilgilendiği öne sürüldü. Beşiktaş ile kişisel şartlarda anlaşma sağlayan ve Alman ekibinden ayrılmak için görüşmelerini sürdüren 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğinin ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dortmund'un milli yıldızına Sevilla'nın da talip olduğu öne sürüldü.

ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Antalya kampı öncesindeki son idmanını dün Ümraniye'de gerçekleştirdi. Beşiktaş idmanın ardından dün Antalya'ya hareket etti. Kamp kadrosunda Rafa Silva da yer aldı.

KARTAL'DA ÇİFTE AYRILIK

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Çek sol bek David Jurasek ve Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollar ayrıldı. Benfica'dan kiralanan oyuncunun kontratının feshedildiği ve Jurasek'in Slavia Prag ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Svensson'un da sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı ve oyuncunun ülkesinin takımlarından Rosenborg ile el sıkıştığı öğrenildi. İki ismin ayrılığının kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.