Fenerbahçe Christopher Nkunku için kolları sıvadı

Kadro kalitesini artırmak isteyen Fenerbahçe, golcü transferi için önemli bir adım attı. Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinin ilk sırasında yer alan isim Christopher Nkunku oldu. İtalyan temsilcisi AC Milan'ın, yıldız futbolcu için 35 milyon euro bonservis istediği belirtilirken, Fener cephesinin bu rakamı aşağı çekmek adına pazarlıklara başladığı ifade ediliyor. Finansal tablolarda son derece hassas davranan Kırmızı- Siyahlı yönetimin, yaptıkları yatırımda zarar riskine girmek istemediği ve bu nedenle Sarı- Lacivertliler'in teklifini detaylı şekilde değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Transferin gerçekleşmesi halinde Teknik Direktör Tedesco'nun, Nkunku'yu hem klasik '9 numara' pozisyonunda hem de Duran'a yakın oynayacak bir 'ikinci forvet' rolünde oynatmayı planladığı öğrenildi.

