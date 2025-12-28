Sportif direktör Devin Özek’in gündeminde 3 yıldız futbolcu var!

Fenerbahçe'detransfer harekatı... Sarı-Lacivertliler'de Sportif Direktör Devin Özek'in, Almanya'ya giderek üç önemli isim için temaslarda bulunacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin radarındaki futbolcular; Bayern Münih'ten Leon Goretzka, Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz ve Union Berlin forması giyen stoper Diogo Leite. Orta saha hattına tecrübeli ve kaliteli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de en dikkat çeken isimlerin başında Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka geliyor. 30 yaşındaki Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilirken, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar. Bu bölgede listede yer alan bir diğer isim ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Rocco Reitz. Piyasa değeri 17 milyon euro olan Alman yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar sürüyor. Defans hattı için ise gündemde Union Berlin'in stoperi Diogo Leite var. 26 yaşındaki Portekizli savunmacı, 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle öne çıkıyor.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Leite'nin, Union Berlin ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. "Futbolda Bahis" soruşturmasında önceki gün 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur hakkında yapılan mali incelemelerde; Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçları kapsamında birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemler tespit edilmişti. Timur'un adliyede sorgusu sürüyor. Ayrıca Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız ve TFF Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ile ilgili soruşturma da sürüyor.

BİR ALMAN PANZERİ

Almanya Milli Takımı'nda 67 karşılaşmada boy gösteren yıldız orta saha oyuncusu Leon Goretzka, bu karşılaşmalarda 15 gol atarken, 12 defa asist yaptı. Değeri 15 milyon euro.



HENÜZ KARARIMI VERMEDİM

Adı Fenerbahçe ile anılan Barcelona forması giyen Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu. Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda biten ve kontratında uzatma opsiyonu da yer alan Lewandowski, "Karar vermek için hala vaktim var. Henüz nerede oynamak istediğimi bilmiyorum" sözlerini dile getirdi

GENOA'DAN LİVAKOVİC'E TEKLİF

Fener'in Girona'ya kiraladığı ancak istediği süre alamadığı için ayrılan Livakovic'e teklif geldi. İtalyan takımlardan Genoa'nın, Livakovic için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia ediliyor.