Lemina’nın daha gencini arıyoruz

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferde önceliğin orta saha olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi :26 Aralık 2025
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transfer önceliklerinin orta saha olduğunu belirterek, iyi bir oyuncuyu kadroya dahil etmek istediklerini söyledi. Kavukcu, "Kesinlikle orta sahaya transfer yapmak istiyoruz. Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz. Orta sahaya alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabiliriz. Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor" ifadelerini kullandı. Kavukcu takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili de "Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz, ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi. Onu Türkiye'den isteyenler var" diye konuştu.

