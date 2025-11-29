Talisca Fenerbahçe’de hücumun itici gücü oldu

Brezilyalı hücum silahı Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla bu sezon adeta takımın itici gücü oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü atan yıldız oyuncu, ligdeki 6 golünün yanı sıra Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord karşısında fileleri havalandırarak Avrupa arenasında da farkını ortaya koydu. Ancak Talisca'nın etkisi sadece anlık performanslarla sınırlı değil. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 4 asistlik bir katkı veren Brezilyalı yıldız, toplamda 24 gole doğrudan etki ederek takımın hücumda güvenilir isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.