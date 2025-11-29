PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Talisca Fenerbahçe’de hücumun itici gücü oldu

Anderson Talisca, 43 maçta attığı 20 gol ve yaptığı 4 asistle toplam 24 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2025
Talisca Fenerbahçe’de hücumun itici gücü oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Brezilyalı hücum silahı Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla ortaya koyduğu performansla bu sezon adeta takımın itici gücü oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü atan yıldız oyuncu, ligdeki 6 golünün yanı sıra Şampiyonlar Ligi eleme turunda da Feyenoord karşısında fileleri havalandırarak Avrupa arenasında da farkını ortaya koydu. Ancak Talisca'nın etkisi sadece anlık performanslarla sınırlı değil. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 43 maçta 20 gol ve 4 asistlik bir katkı veren Brezilyalı yıldız, toplamda 24 gole doğrudan etki ederek takımın hücumda güvenilir isimlerinden biri olduğunu kanıtladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Başarır’ın villasına çalıştı
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır kral çıplak dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak
Başkan Erdoğan’dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: Gerekli işlemler tamamlanıyor
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul’da! 1700 yıllık mazi: İznik’teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: Benim kafam hasta
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray’ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR’lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
İznik’te Papa hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe’den 3’lü bomba!
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı
ABD gazetesinden Maduro Türkiye’ye sürgün gidecek iddiası! Beyaz Saray’da sessizlik