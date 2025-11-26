Trabzonspor’un Arnavut yıldızı maçın ardından soluğu hocasının yanında aldı!

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Ernest Muçi, Başakşehir maçına kadar olan sürede beklentileri karşılayamamış ve taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerden birisi olmuştu. Ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla forma şansı tanığı isimlerden birisi olan Ernest Muçi, sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçını attığı iki golle çevirmeyi başardı. Maçın ardından oldukça duygulanan oyuncuya soyunma odasında da arkadaşları tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu. Ancak Muçi ilk olarak soluğu teknik direktör Fatih Tekke'nin yanında alarak bugüne kadar kendisine verdiği destek ve sürekli forma şansı tanımasından dolayı teşekkür etti. Öte yandan Trabzonspor formasıyla ilk kez fileleri sarsan oyuncuya yönelik ağır eleştirilerde bulunan taraftarların bir bölümü de sosyal medya üzerinden oyuncuya yönelik bir özür kampanyası başlattı.



VİSCA AMELİYAT OLDU

Trabzonspor, Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca'ya sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulandığını duyurdu. 35 yaşındaki Boşnak futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.