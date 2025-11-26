PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor’un Arnavut yıldızı maçın ardından soluğu hocasının yanında aldı!

Bordo-Mavili takıma Başakşehir deplasmanında galibiyeti getiren isim olan Ernest Muci, maçın ardından kendisine her zaman sahip çıkan ve forma şansı tanıyan Fatih Tekke’ye teşekkür etti

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Kasım 2025
Trabzonspor’un Arnavut yıldızı maçın ardından soluğu hocasının yanında aldı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Ernest Muçi, Başakşehir maçına kadar olan sürede beklentileri karşılayamamış ve taraftarların en fazla eleştirdiği isimlerden birisi olmuştu. Ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla forma şansı tanığı isimlerden birisi olan Ernest Muçi, sonradan oyuna girdiği Başakşehir maçını attığı iki golle çevirmeyi başardı. Maçın ardından oldukça duygulanan oyuncuya soyunma odasında da arkadaşları tarafından sevgi gösterilerinde bulunuldu. Ancak Muçi ilk olarak soluğu teknik direktör Fatih Tekke'nin yanında alarak bugüne kadar kendisine verdiği destek ve sürekli forma şansı tanımasından dolayı teşekkür etti. Öte yandan Trabzonspor formasıyla ilk kez fileleri sarsan oyuncuya yönelik ağır eleştirilerde bulunan taraftarların bir bölümü de sosyal medya üzerinden oyuncuya yönelik bir özür kampanyası başlattı.


VİSCA AMELİYAT OLDU
Trabzonspor, Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca'ya sol fibula kemiği kırığı ve çoklu bağ yaralanması tanısıyla cerrahi operasyon uygulandığını duyurdu. 35 yaşındaki Boşnak futbolcu sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB’deki yüzyılın soygununda İmamoğlu ve ekibi Türk yargısına hesap verecek!
Erken emeklilik için hizmet borçlanması yapanlara vergi avantajı geliyor!
İdefix
CHP’li Başarır’ın lüks aracı suç kaydı olan iş adamında çıktı!
Ara tatilde değişiklik yolda! Bakan Tekin açıkladı
Türkiye’nin güneşine büyük ilgi: 400 milyon dolarlık yeni GES yapılacak! Manisa’da bir ilk
Tedesco Fenerbahçe’de parladı! 10 maçta 2,40 puan ortalamasıyla öne çıktı
Barış müzakerelerine İstanbul önerisi! Başkan Erdoğan Ukrayna konulu Liderler Zirvesi’ne katıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Katar ve Mısır’la kritik Gazze teması! Gündem ateşkeste ikinci aşama
Eksik çok puan yok! Galatasaray - Union SG: 0-1 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e sert tepki: Rahatlarını bozmaya devam edeceğiz
Nadir hastalıkların tedavisi için kritik iş birliği: SMA ilacının yerli üretimi Türkiye’de yapılacak
PKK’dan İmralı sonrası yeni süreç mesajı! Karasu’dan CHP’ye diyet hatırlatması: ’Kent Uzlaşısı’na vurgu yaptı
Son dakika: Böcek ailesinin ölümünde fosfin gazı bulgusu! Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu
İsrail ve Yunanistan’dan Türkiye karşıtı ittifak! 27 milyar euroluk silahlanma
Galatasaray’a 50 milyon euroluk dev transfer!
Maduro’ya suikast tehdidi! Trump dansından sonra ABD-Venezuela arasında kriz büyüyor
Emekliye 39.500 TL ilave ödeme geldi! Ocak zammı öncesi 16.881 TL üstü maaşa yüksek promosyon fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP’ye bir bomba daha: İddianameler ortaya ne söylememi bekliyorlar!
Yeşilçam sürprizi: Kemal Sunal’ın eski rol arkadaşı Fatma Girik’in kardeşi çıktı