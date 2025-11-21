İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek: “Futbolu temizleyeceğiz”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda şike ve bahis' soruşturması kapsamında basın açıklaması yaptı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın konferans salonunda düzenlenen açıklamaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Osman Sağlam katıldı. Bahis ve şikeye kim karıştıysa titizlikle üzerine gidileceğini söyleyen Gürlek, "Kulüp yöneticileri olabilir, kulüp başkanları olabilir, spor yorumcuları ya da futbolcular olabilir. Kim karıştıysa sonuna kadar gideceğiz. UEFA ve INTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz" dedi. Gürlek, "Bu sürecin fazla uzamasını istemiyoruz. Liglerimizin ve takımlarımızın yıpranmasını istemiyoruz. Aklama Büromuza da ihbarda bulunduk. Şüphelilerin hesaplarına kaynağı belirsiz para giriş çıkış olup olmadığı yönünde soruşturmamız devam ediyor. Bir savcımız da sosyal medyada bu soruşturma ile ilgili olumsuz algı yaratmaya çalışan hesapları takip ediyor" diye konuştu. Öte yandan Gürlek, bir spor yorumcusunun da eşi üzerinden bahis oynadığının tespit edildiğini söyledi.



BAŞKAN VE YÖNETİCİ AYAĞI DA OLACAK!

Bahis oynayan hakemlerin kendi aralarındaki konuşmalarda, "Daha futbolcu, başkan, yönetici ayağı var. Çok kişi ceza alır. Zorbay Küçük'ün cenaze namazı kılınmış. Çok korkuyorum. Yakacaklar diri diri. Zorbay aklanacak biz kalacağız geride. İşler çığırından çıkmaya başladı" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, futbolda bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

Bizim yürüttüğümüz soruşturma başka; TFF'ye bağlı değiliz. Bahise kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz.

Bahislerin çoğu Karadağ, Gürcistan ve Kıbrıs'ta. Onlar da araştırma yapıp bize bir liste gönderecek.

Kulüp başkanları, yöneticiler, eski hakemler, yorumcular… Şike ve yasa dışı bahise kim karıştıysa hepsi araştırılacak.

Elimizi kolaylaştıran hususlardan biri de MASAK raporu. İnterpol ve UEFA ile iş birliğimiz var.

Operasyonlarda 8 kişi tutuklandı. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz.

Sürecin liglerimize zarar vermesini istemiyoruz. Sosyal medyada algı yapanlar için de ayrı soruşturma yürütüyoruz.