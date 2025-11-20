SON DAKİKA
Ocakta orta sahaya takviye yapmak isteyen Cimbom ekvadorlu ismi izliyor!

Galatasaray’ın bir süredir Denil Castillo’yu yakından takip ettiği öğrenildi. Okan Buruk’tan olumlu geri dönüş gelmesi halinde Ekvadorlu futbolcu için Midtjylland’la temasa geçileceği belirlendi

20 Kasım 2025
Devre arasında kadrosunu minimum 3 futbolcuyla takviye etmek isteyen Galatasaray'da gündem ısınıyor. Yönetimin sezon başında boş bırakılan 2003 kontenjanı için çalışmalar yaptığı ve bazı isimlerin öne çıktığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Midtjylland formasını giyen Denil Castillo ile yakından ilgileniyor.

Scout ekibinin Ekvadorlu orta alan oyuncusunu yaklaşık 1.5 yıldır takip ettiği, ayrıca izleme komitesinin de 4-5 kez Danimarka'ya gittiği belirlendi. Bu sezon Midtjylland formasıyla 26 maçta 5 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Denil Castillo 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.

iLK RAPOR ÇOK OLUMLU

2023 yılında Quito takımından 800 bin Euro karşılığında Shakhtar Donetsk'e transfer olan 21 yaşındaki futbolcu kısa bir süre Partizan'da kiralık olarak da oynadı. Geçen yıl haziran ayında 4 milyon euro karşılığında Midtjylland'a transfer olan Castillo, Danimarka ekibinde büyük bir çıkış yakaladı. İzleme komitesinin genç yıldızla ilgili raporunun son derece olumlu olduğu öğrenildi. Eğer teknik heyetten de aynı doğrultuda bir geri dönüş gelirse yönetimin hemen Midtjylland'la temasa geçmesi bekleniyor.

