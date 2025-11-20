Marco Asensio Galatasaray derbisi öncesi Aspor’a özel açıklamalarda bulundu

FENERBAHÇE'NIN İspanyol yıldızı Marco Asensio A Spor muhabiri Erdem Akbaş'a konuştu. Yıldız futbolcu, "Fenerbahçe'ye gelmeden önce projeyi dinledim. Fenerbahçe'nin hedefleri, neler elde etmek istedikleri konusunda düşünceler vardı. Hep kazanmak isteyen bir kulüp. Uzun süredir elde edilmeyen bir şampiyonluk var. İstekler benim de isteklerime uyunca geldim. Ben de birçok kupa kazanmak istiyorum" dedi. 1 Aralık'ta oynanacak Galatasaray maçında gol atmak istediğini belirten Asensio, "Gerçek Fenerbahçeli olmak için gol atmam gerek. Zor maç olacak. Fakat öncesinde oynayacağımız maçlar var. Önce Çaykur Rizespor maçı var. O maça konsantre olacağız" dedi. Asensio, "Her pozisyonun kendine özgü özellikleri var. Bunları elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. En önemlisi hocanın tercihi. Nerede uygun görürse orada en iyisini yapmalıyım. Kendi düşüncem olarak en rahat ettiğim pozisyon 10 numara" diye konuştu.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco Alman basınına özel açıklamalarda bulundu. Sarı-Lacivertliler'deki ilk haftaları ile ilgili konuşan genç teknik direktör, "İlk 5 haftayı antrenman tesislerinde geçirdim. Benim için gerekliydi. Küçük bir odam vardı; yatak, dolap, televizyon ve küçük bir banyo... Her gün saat 7'de çalışma başlıyordu ve tüm günü maç, antrenman ve analizlerle dolduruyorduk" dedi. Tedesco, "Şampiyonluğu kazanmak sizin için ne ifade eder?" sorusuna ise "Henüz hiç lig şampiyonluğu yaşamadım. Türkiye'de şampiyon olmak olağanüstü olur" şeklinde yanıt verdi. Mourinho ile ilgili de konuşan Tedesco, "Mourinho'ya büyük saygım var. Ama ben farklı bir stilim. Daha sakin, daha içe dönük bir iletişimim var. Kavgayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim'' ifadelerini kullandı.



FENERBAHÇE'DE sergilediği etkileyici performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken Marco Asensio, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İspanyol basını, Milan'ın yıldız ismi transfer listesine eklediğini öne sürdü. Haberde, Serie A ekibinin ocakta bir hamle yapacağı vurgulandı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in Asensio'yu kolay bırakmasının beklenmediği de aktarıldı.



ASENSIO, Domenico Tedesco ile ilgili, "Çok fazla hocayla çalıştım. Avrupa'da Tedesco ile çalışıyor olmaktan çok mutluyum. Antrenmanlar kaliteli, şiddeti yüksek. Zaman içerisinde bunun da daha iyisi olacak. Hocamızın belli başlı prensipleri var. Hem ofansif hem de defansif olarak daha çok gelişeceğiz. Birçok detaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.