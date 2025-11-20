Christ Oulai Fildişi Sahili’nde ihtiyaç sahiplerine 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ dağıttı

TRABZONSPOR'UN genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, ülkesi Fildişi Sahili'nde yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Sahadaki başarılı performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, bu kez sosyal sorumluluk adımıyla takdir topladı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Oulai, doğup büyüdüğü Yopougon bölgesindeki Selmer ve Caistab mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Oulai, bölgedeki ailelere 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ dağıtarak zor durumda olan vatandaşlara yardım eli uzattı. Genç futbolcunun bu duyarlı davranışı, hem memleketinde hem de Trabzonspor camiasında takdir topladı.