SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Christ Oulai Fildişi Sahili’nde ihtiyaç sahiplerine 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ dağıttı

Trabzonspor’un genç orta sahası ülkesi Fildişi’nde ihtiyaç sahipleri aileleri 100 torba prinç ve 100 kutu yağ dağıtarak yardım eli uzattı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Kasım 2025
Christ Oulai Fildişi Sahili’nde ihtiyaç sahiplerine 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ dağıttı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

TRABZONSPOR'UN genç orta saha oyuncusu Christ Oulai, ülkesi Fildişi Sahili'nde yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Sahadaki başarılı performansıyla dikkat çeken genç futbolcu, bu kez sosyal sorumluluk adımıyla takdir topladı.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Oulai, doğup büyüdüğü Yopougon bölgesindeki Selmer ve Caistab mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu. Oulai, bölgedeki ailelere 100 torba pirinç ve 100 kutu yağ dağıtarak zor durumda olan vatandaşlara yardım eli uzattı. Genç futbolcunun bu duyarlı davranışı, hem memleketinde hem de Trabzonspor camiasında takdir topladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Skandal ortaya çıktı: Böcek ailesi otelde kilitli kalmış! Tutuklananlar ifadesinde ne dedi? Sertifikam yok
Başkan Erdoğan Külliye’de Zelenskiy’i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli
İDEFİX
Artık zorunlu! İstanbul’da kafe ve restoranlar için flaş karar
Böcek ailesinin ardından otelde bir gıda zehirlenmesi şüphesi daha! Kız kardeşlerin durumu nasıl?
PKK’lı Ümit’ten siyasi çıkış! C-130 fitnesi: Terör baronları kimin sözcülüğünü yapıyor?
Türk Telekom
Kuruluş Orhan’da Orhan Bey’in rüya sahnesi seyirciyi ekrana kilitledi!
İşgalci durmuyor! Ateşkes tanımayan İsrail’den önce Lübnan’a sonra Gazze’ye saldırı
Epstein ve FETÖ’nün ortak avukatı! Kim bu Reid Weingarten? Terör örgütünün kilit ismi de e-posta zincirinde
Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’ye gömdüler: Özgür Özel kendi adaylığını ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu yok saydı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Kardeşlik kazanacak
Beşiktaş’ta Rafa ağrısı sürüyor! Flaş açıklama
Atina panik butonuna bastı! Türkiye’yle aramızdaki açığı kapatmalıyız diyerek kritik anlaşmayı duyurdu
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! İl Tarım Müdürlüğü açıkladı: Yiyeceklerde uygunsuz madde yok
Washington-Moskova hattında gizli görüşme! 28 maddede Ukrayna
Paradan kule skandalında dava ertelendi! CHP’nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
İBB iddianamesi CHP’yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil SİSTEM temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
30 yıllık büyük aşk: Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u Bennu Yıldırımlar’ın eşi de çok ünlü!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan Külliye’de Zelenskiy’i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli Başkan Erdoğan Külliye'de Zelenskiy'i kabul etti: İstanbul süreci devam etmeli Artık zorunlu! İstanbul’da kafe ve restoranlar için flaş karar Artık zorunlu! İstanbul'da kafe ve restoranlar için flaş karar Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı Bahçeli’nin İmralı’ya giderim çıkışı sonrası DEM’den ilk açıklama! Bakırhan’dan 5 talep Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep İstanbul’da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak Memurlar Ocak’ta üçlü zam alacak! En düşük maaş 61 bin 492 liraya çıkacak