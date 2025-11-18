PODCAST CANLI YAYIN
Haaland 63 yıllık rekorun eşiğinde

İtalya maçında 2 gol atan Erling Haaland, üst üste 11 maçta gol bularak Abdul Ghani Minhat’ın 63 yıllık rekorunu egale etti. Norveçli yıldız bir sonraki milli maçta da ağları sarsarsa rekorun yeni sahibi olacak.

Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli forma altında da durdurulamıyor. Son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan İtalya maçında 2 gol birden atan Erling Haaland, 63 yıllık rekoru kırmanının eşiğinde. İtalya karşısında fileleri bularak üst üste 11. uluslararası maçta da gol atan Erling Haaland, Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu egale etti. Erling Haaland, Norveç formasıyla çıkacağı ilk maçta da ağları sarsması halinde rekorun yeni sahibi olacak.

