Haaland 63 yıllık rekorun eşiğinde

Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, milli forma altında da durdurulamıyor. Son olarak 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanan İtalya maçında 2 gol birden atan Erling Haaland, 63 yıllık rekoru kırmanının eşiğinde. İtalya karşısında fileleri bularak üst üste 11. uluslararası maçta da gol atan Erling Haaland, Malezyalı Abdul Ghani Minhat'ın 63 yıllık rekorunu egale etti. Erling Haaland, Norveç formasıyla çıkacağı ilk maçta da ağları sarsması halinde rekorun yeni sahibi olacak.