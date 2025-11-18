Ali Türkkan İstanbul Rallisi’nde zirveye çıktı

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi’ni hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birincilikle tamamladı. Türkiye Ralli Şampiyonası, 6–7 Aralık’taki Kocaeli etabıyla sona erecek.
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, motorsporlarının en köklü yarışlarından biri olan Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi'nde zirveye çıktı. Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte ralliyi hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birinci sırada tamamladı. 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6–7 Aralık tarihlerinde koşulacak Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak