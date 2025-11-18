PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ali Türkkan İstanbul Rallisi’nde zirveye çıktı

Red Bull sporcusu Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi’ni hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birincilikle tamamladı. Türkiye Ralli Şampiyonası, 6–7 Aralık’taki Kocaeli etabıyla sona erecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2025
Ali Türkkan İstanbul Rallisi’nde zirveye çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, motorsporlarının en köklü yarışlarından biri olan Orhan Yüce 45. İstanbul Rallisi'nde zirveye çıktı. Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte ralliyi hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birinci sırada tamamladı. 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6–7 Aralık tarihlerinde koşulacak Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
D&R - KİTAP
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas’tan ilk tepki geldi
BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var
Başkan Erdoğan’dan 20 canımızı şehit verdiğimiz kazaya ilişkin açıklama: Kara kutu inceleniyor nedeni şeffaf şekilde paylaşılacak
Anne ve 2 çocuğu ilaçlama kurbanı mı? 2,5 yıl sonra kan donduran ihtimal
Tarabya’daki 200 yıllık yalı davasında sürpriz karar: Yerel mahkeme hükmü bozuldu
İmamoğlu’nun SİSTEM’i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat’ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Derya Uluğ ve Asil Gök savcılığa koştu: Komşumuz kapıya dayanıp tehdit etti
Yeni evlerinde ilk misafirleri Başkan Erdoğan! Ailenin kızına sürpriz telefon: Benim Aybükem bir başkadır
İdefix
Sivas’ta demir madeni ocağında göçük! Şantiye müdürü enkaz altında
Bakan Güler açıkladı: Kara kutunun çözümü en az 2 ay sürecek
İSKİ’den yüzde 94,5’e varan zam! İstanbullunun her ay su faturası kabaracak: İşte yeni tarifeler...
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda alüminyum fosfit iddiası! Baba Servet Böcek’ten acı haber
Merdan Yanardağ’dan Gün gibi yalan! Casusluğu savunayım dedi iyice battı: MI6’dan hem talimat hem para aldı
PKK ’Zap’t edildi! Süreç vurgulu ikinci çekilme duyurusu geldi
Brezilya’nın yeni starı Fenerbahçe’ye!
İmamoğlu’ndan SİSTEM’atik vurgun: Paraları jetlerle İngiltere’ye kaçırdılar