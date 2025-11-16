PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor Arjantinli 10 numara için Aston Villa'ya gidiyor

Trabzonspor, geçen yaz da gündemine aldığı Arjantinli 10 numara için Aston Villa’nın kapısını çalacak

16 Kasım 2025
TRABZONSPOR'UN gözü yeniden Emiliano Buendia'da... Bordo-Mavililer, yaz transfer sezonunda da gündemine gelen Buendia'yı yeniden gündemine aldı. Devre arasında kaliteli bir 10 numara transferi yapmayı planlayan Fırtına, Aston Villa forması giyen 28 yaşındaki Buendia için nabız yoklayacak. Teknik direktör Fatih Tekke'nin özellikle bu transferi çok istediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon 14 maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 4 gol atarken 2 de asist yaptı. Buendia için Trabzonspor'un dışında Stuttgart'ın da istekli olduğu iddia edildi.


MİLLİ FORMAYLA ORTAYA ÇIKTI!


TRABZONSPOR'UN genç yıldızı Cihan Çanak, geçen sezon sonunda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon düzenli forma şansı bulamadı. Bordo-Mavili yıldız, U21 Milli Takımı ile Ukrayna'ya karşı 90 dakika boyunca sahada kaldı. Etkili futbol oynadı.

