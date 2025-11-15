Galatasaray Şampiyonlar Ligi sıralamasına göre transfere 50 milyon euro ayıracak

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda 9 puanla 9. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar, ilk 8'e girerse transfere 50 milyon euro, ilk 24 takım içinde olursa da 30 milyon euro bütçe ayıracak



Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da teknik heyet ve yönetim bir yandan da yaklaşan transfer dönemi için oyuncu arayışlarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç sonunda 9 puanla 9. sırada yer alarak iddiasını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda yapılacak transferlerin de Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralamaya göre şekilleneceği öğrenildi. Yönetimin, takımın Devler Ligi'nde ilk 8'e girip doğrundan son 16 turuna yükselmesi halinde ocak ayındaki transfer dönemine 50 milyon euro bütçe ayıracağı belirlendi. Eğer Galatasaray ilk 24 içinde yer alıp son 16 için play-off oynamak zorunda kalırsa bu rakamın 30 milyon euro'ya inmesi bekleniyor. Hamle yapılacak bölgelerin başında ise sol kanat geliyor. Bu pozisyon için en ciddi aday ise Atalanta ile bağlarını koparan Ademola Lookman. Yönetim Nijeryalı futbolcu için ocak ayında hamle yapacak. Takviye yapılacak diğer bölgeler ise sol stoper ve orta saha olarak öne çıkıyor.



İCARDİ İÇİN SIRAYA GİRDİLER



GALATASARAY'IN tecrübeli golcüsü Mauro Icardi hakkında ayrılık iddiaları gelmeye devam ediyor. İtalyan basını, Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli oyuncu için birçok kulübün bilgi almaya başladığını yazdı. Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre; Estudiantes, Club America, NEOM SC ve Milan, Icardi ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Haberin detayında ise Icardi'nin Arjantin'e dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Bu sezon 15 resmi maçta oynayan Mauro Icardi, ligde 11 maçta 6 gol atarken Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maçta fileleri havalandıramadı.



GERİ DÖNMEYECEĞİM



GALATASARAY'DAN Hellas Verona'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılılar'da artık bir geleceğinin olmadığını belirterek, "Yazın ne olacağını göreceğiz, ancak Galatasaray'daki geleceğimin olmadığını biliyorum. Geri dönmeyeceğim" ifadelerini kullandı. Nelsson, İtalyan ekibi ile ilgili de "Verona'da olmaktan çok mutluyum. Güzel bir kulüp, harika bir teknik ekip ve müthiş bir şehir" yorumunu yaptı.



SOL AYAĞININ BENZERİ ZOR BULUNUR



Newcastle United'ın Alman forveti Nick Woltemade milli takım kampında Leroy Sane ilgili açıklamalarda bulundu. Alman golcü, "Leroy Sane ile yeni tanışıyorum aslında, gerçekten harika biri. Sol ayağının dünya üzerinde benzerini bulmak zor, üstüne bir de inanılmaz bir temposu var" şeklinde konuştu.



G.SARAY'I İLERİ TAŞIYACAĞIM



İTALYAN menajer George Gardi, "Galatasaray taraftarlarına söz verebileceğim şey, hayalleri gerçeğe dönüştürmeye ve daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.