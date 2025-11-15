PODCAST CANLI YAYIN
17 Yaş Altı Milliler Malta’yı 5-0 yendi! Avrupa Şampiyonası’nda iddialı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2025-2026 UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Malta’yı 5-0 mağlup etti. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan müsabakada millilerin gollerini 22, 27 ve 69. dakikalarda Tarık Buğra Kalpaklı, 76. dakikada Emin Eren Sayar ve 81. dakikada Ali Demirbilek kaydetti. Karşılaşmayı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti. Ay- Yıldızlılar’ın yer aldığı 7. grubun diğer maçında Sırbistan, Bosna Hersek ile saat 19.00’da karşılaşacak. Türkiye, Sırbistan’ın Bosna Hersek maçını kazanması veya berabere kalması durumunda son maçlar öncesinde adını 2. tura yazdıracak.

Giriş Tarihi :15 Kasım 2025
