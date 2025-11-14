Merih Demiral transferinde flaş gelişme! Al Ahli ile masada

AL Ahli, Merih Demiral ile yola devam etmek istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun 12 milyon Euro net maaşı var ve aynı rakam üzerinden milli yıldıza teklif yaptılar. Merih'in temsilcileriyle yapılan görüşmelerde 10 konu varsa 5-6'sında anlaşma sağlandı ancak henüz imza atılmadı. Görüşmeleri İspanya ve İtalya'dan bazı kulüpler de takip ediyor fakat Merih cephesi, şu anda Al Ahli ile masada olduğu için bu takımlara dönüş yapılmadı. Yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe gelişmeleri yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertli kulüp görüşmeler sona erdikten sonra Merih Demiral ve kulübüyle iletişime geçecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN