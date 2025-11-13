SON DAKİKA
Trabzonspor’da yabancı sorunu büyüyor!

Teknik direktör Fatih Tekke, Nwakaeme’nin kalmasını istiyor. 3-4 transfer yapması beklenen Fırtına’da kimlerle yolların ayrılacağı henüz net değil.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Kasım 2025
Trabzonspor'da yabancı çıkmazı... Sakatlığından dolayı listeye yazılmayan Anthony Nwakaeme ile birlikte 15 yabancı futbolcu buluyor. Teknik direktör Fatih Tekke, Nijeryalı yıldızdan ikinci yarıda faydalanmak istiyor. Ancak Nwakaeme'nin dönüşü sadece 'Sevindirici bir haber' değil... Aynı zamanda kadro mühendisliği anlamında yeni bir denklem anlamına geliyor.

Nwakaeme'nin takıma resmen katılmasıyla yabancı krizi daha da büyüyecek. Yani Fatih Tekke'nin önünde zorlu bir tablo var. Eğer Bordo- Mavililer devre arasında 3 yabancı transfer yaparsa, en az 4 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Bu noktada gözler ister istemez bazı isimlere çevriliyor. Takımdaki yabancı oyunculardan birkaçının performansı iyi değil. Bu bağlamda sözleşmesinin son senesindeki Edin Visca, Danylo Sikan ve Beşiktaş'tan kiralanan Ernest Muçi gibi isimler öne çıkıyor. Yönetim, bu konuda son sözü Fatih Tekke'ye bıraktı. Tekke'nin hem saha içi performansı hem de kulüp ekonomisini gözeterek karar vermesi bekleniyor.

