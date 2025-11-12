Türk futbolundaki bahis skandalı giderek büyüyor: 4. dalga geliyor!

Hakemler, futbolcular ve başkanların ardından bahis soruşturmasında sıra teknik adam, menajerler ve yöneticilere geldi. TFF'nin kısa süre içinde bahis oynayan hocalar, menajer ve yöneticilerin isimlerini açıklaması bekleniyor.



Türk futbolundaki bahis soruşturmasında önce hesabı olan ve oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanmıştı. Ardından sıra başkanlara gelmiş ve Kasımpaşa'nın eski başkanı Mehmet Fatih Saraç ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Saraç ifadesi alındıktan serbest bırakılmış, Özkaya için ise tutuklama kararı verilmişti. 3. dalga ise futbolcular oldu. Aralarında Süper Lig'de forma giyen 27 futbolcunun da olduğu toplam 1024 oyuncu 57. maddeden PFDK'ya sevk edilmişti. Bahis operasyonunda 4. dalganın teknik adamlar, menajerler ve kulüp yöneticilerine yapılacağı öğrenildi. TFF'nin kısa süre içinde bahis hesabı bulunan ve oynayan hocalar, menajerler ve yöneticilerin isimlerini açıklaması bekleniyor. Bu isimler de 57. maddeden PFKD'ya sevk edilecek.



AYNI KEFEYE KOYMAYALIM



Dursun Özbek, TFF'nin 4-5 yıl önce bahis oynayan ile 1 hafta önce oynayan futbolcuyu aynı şekilde değerlendirmemesi gerektiğini dile getirdi.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bahis soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, "Bahis oynayan futbolcuların cezalandırılması gerekir. Ancak, 4-5 sene evvel bahis oynayan oyuncu 1 hafta önce bahis oynayan oyuncuyla aynı kefeye konulmamalı. Bunlar genç arkadaşlar. Belki o gün itibariyle bunun öneminin farkında olmadan hata yapmış olabilirler. Dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de kendi takımına mı oynamış, yoksa bambaşka liglerde bambaşka yerlerde voleybola, basketbola mı oynamış bunun da tespit edilmesi lazım"diye konuştu. Dursun Özbek, TFF'nin 4-5 yıl önce bahis oynayan ile 1 hafta önce oynayan futbolcuyu aynı şekilde değerlendirmemesi gerektiğini dile getirdi.

TFF İLE TEMAS HALİNDEYİZ

UEFA, futboldaki bahis soruşturmasıyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişim halinde olduklarını açıkladı. UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İTİBAR ZEDELEYECİ BİR İDDİA



Adı bahis oynayan futbolcular arasında geçen Samsunsporlu Celil Yüksel, "İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.