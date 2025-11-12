SON DAKİKA
atih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’un bileği bükülmüyor

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 2'si kupa olmak üzere 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik alıp sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-Mavililer, tek yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla almıştı.

Giriş Tarihi :12 Kasım 2025
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iç sahada 2'si kupa olmak üzere 14 resmi karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik alıp sadece 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-Mavililer, tek yenilgisini geçen sezonun 35. haftasında ligi şampiyon olarak bitiren Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Trabzonspor, 10 Mayıs'ta oynanan bu karşılaşmanın ardından 185 günlük sürede iç sahada mağlubiyet yaşamadı. Bu sezon 4 galibiyet, 3 beraberlikle evinde 15 puan alan Trabzonspor sahasında 11 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gördü. Fırtına, iç sahada 2,14 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.


ÖNE GEÇİNCE KAYBETMİYOR


Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 12 haftada öne geçtiği hiçbir maçı kaybetmedi. Bordo- Mavili ekip, erken dakikalarda bulduğu gollerle hem oyunun hem de skoru kontrol etmeyi başardı. Süper Lig'deki 12 maçın 9'unda ilk golü atan Trabzonspor, 7 galibiyet alırken, Samsunspor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

