Fenerbahçe En-Nesyri sonrası santrfor için Midtjylland’ın genç yıldızı Franculino Dju’yu istiyor

Fenerbahçe’nin Midtjylland’da oynayan Gineli futbolcu Franculino’yu yakından takip ettiği ve devre arası için girişimlere şimdiden başladığı iddia edildi.

Giriş Tarihi :09 Kasım 2025
En-Nesyri'nin formsuzluğu sonrası forvet arayan F.Bahçe'nin, Midtjylland'ın 21 yaşındaki golcüsü Franculino Dju'yu istediği öne sürüldü. Gineli oyuncu için Ocak'ta teklif yapılması bekleniyor


Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler En-Nesyri'nin formsuz performansı sonrası santrfor arayışlarına başladı. Yönetim, Avrupa'da dikkat çeken genç golcüler arasında yer alan Franculino Dju'yu gündemine aldı. Midtjylland forması giyen 21 yaşındaki Gineli forvet, bu sezonki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro civarında.

Fenerbahçe'nin, oyuncunun durumu hakkında bilgi topladığı ve scout ekibinin Dju'yu bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi. Ancak transfer yarışında Avrupa devlerinden Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekibi Everton'un da Franculino Dju'yu listesine aldığı iddia ediliyor. Teknik ekibin raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetiminin, genç yıldız için devre arasında resmi temaslara başlamayı planladığı öne sürüldü.


FENER SERİYE ODAKLANDI


Sarı-Lacivertliler ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini Kayserispor karşısında da sürdürerek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.


Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de sahasında Kayserispor ile oynayacak. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Kayserispor karşısında da 3 puanla ayrılarak seriyi sürdürmek ve milli maç arasına moralli girmek istiyor. Sarı-Lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek.


KAPTAN GİBİ OYNUYOR


MİLAN SKRİNİAR, sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Tecrübeli stoper, 6 Ağustos'taki Feyenoord maçından bu yana geçen 93 günde tam 20 karşılaşmada forma giydi ve bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'nin başarılı kaptanı hem fiziksel dayanıklılığı hem de istikrarlı grafiğiyle dikkat çekiyor.

