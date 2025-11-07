Trabzonspor’dan anlamlı çağrı! Fatih Tekke taraftara seslendi

Trabzonspor Alanyaspor maçı öncesi taraftarlara Fatih Tekke'nin açıklamaları üzerinden seslenerek "Hikayenin başını kimse kaçırmasın!" çağrısında bulundu. Çağrının en can alıcı noktası ise başarının formülünü net bir şekilde ortaya koyması. Videoda, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin yaptığı, "Bence filmin, hikayenin başını kimse kaçırmasın" vurgusu ön plana çıkarılarak, "Birbirinize destek olmalısınız, pozitif olmalısınız" vurgusu da yapıldı. Bu arada Bordo- Mavili taraftarlar da kulübün bu çağrısına büyük oranda kayıtsız kalmadı. Henüz satışa sunulan biletler tükenmese de taraftarların ilgisi artarak devam ediyor.

