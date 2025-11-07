PODCAST CANLI YAYIN
Tedesco galibiyeti kaçırdıklarını belirtti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen deplasmanında galibiyeti kaçırdıklarını belirtti. “Son dakikada verilmeyen penaltımız var, avantajlı bir sonuç aldık”

07 Kasım 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, takımının deplasmandan kayıpsız dönmesinin değerli olduğunu vurguladı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Tedesco, son dakikalarda verilmeyen penaltı pozisyonuna dikkat çekti: "Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Galibiyete çok yakındık. Oyuncularım sahada çok mücadele etti, pozisyonlar bulduk ama bitiremedik. Yine de İstanbul'a yenilmeden dönüyoruz." Tedesco, beraberlikle gruptaki puanlarını 7'ye yükselttiklerini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

