Fenerbahçe Plzen’le golsüz berabere kalırken 1 puanla yetindi! Ekibimizin Avrupa Ligi’ndeki 4. maçında gol sesi çıkmadı

Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla dönüyor... Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz grup aşamasındaki 4. maçında Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. 6'da Ladra sağ ayağının üstüyle sert vurdu ama Ederson topu kontrol etti. 14'te Memic'in ortasında Valenta'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 20'de Semedo'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 27'de Paluska'nın kafa vuruşunda top auta çıktı. 31'de Adu uzak köşeye yerden vurdu kaleci Ederson soluna uzanarak topu çıkardı. 40'da Talisca'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda top kaleci Jedlicka'da kaldı. Devre 0-0 bitti. 61'de Duran'ın vuruşunda kaleci başarılıydı. 75'te Durosinmi'nin vuruşunda Ederson topu ayaklarıyla çıkardı. 78'de Adu'nun şutunda top direkten döndü. 85'te Duran'ın vole vuruşunda top Jedlicka'da kaldı. 90+5'te Duran yerde kaldı.F.Bahçe penaltı için itiraz etti. VAR'a gidilen pozisyondan penaltı kararı çıkmadı. Karşılaşma 0-0 berabere biterken 2 ekip 1'er puanla yetindi

Kanarya Avrupa Ligi'ndeki 98. maçından 0-0'lık skorla ayrılarak 29. beraberliğini aldı.



F.Bahçe Çekya deplasmanında özellikle son 15 dakikada rakibini sahasına hapsetti. Sarı- Lacivertliler buna rağmen sahadan 1 puan çıkarabildi.



F.Bahçe Avrupa Ligi'nde çıktığı 2. deplasmandan da 3 puanla ayrılmayı başaramadı. Kanarya 2. deplasman 1 puan çıkardı.



Ligde Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe, Plzen önünde yüzde 60 topla oynamasına rağmen kazanamadı.



