PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe Plzen'le golsüz berabere kalırken 1 puanla yetindi! Ekibimizin Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında gol sesi çıkmadı

Sarı-Lacivertliler Çekya deplasmanında son vuruşlarda etkisiz kaldı. Viktoria Plzen’in bir şutu direkten döndü. Kanarya grup aşamasında ilk beraberliğini alarak puanını 7’ye çıkardı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Kasım 2025
Fenerbahçe Plzen’le golsüz berabere kalırken 1 puanla yetindi! Ekibimizin Avrupa Ligi’ndeki 4. maçında gol sesi çıkmadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Çekya'dan 1 puanla dönüyor... Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz grup aşamasındaki 4. maçında Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. 6'da Ladra sağ ayağının üstüyle sert vurdu ama Ederson topu kontrol etti. 14'te Memic'in ortasında Valenta'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 20'de Semedo'nun vuruşunda top yandan dışarı gitti. 27'de Paluska'nın kafa vuruşunda top auta çıktı. 31'de Adu uzak köşeye yerden vurdu kaleci Ederson soluna uzanarak topu çıkardı. 40'da Talisca'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin vuruşunda top kaleci Jedlicka'da kaldı. Devre 0-0 bitti. 61'de Duran'ın vuruşunda kaleci başarılıydı. 75'te Durosinmi'nin vuruşunda Ederson topu ayaklarıyla çıkardı. 78'de Adu'nun şutunda top direkten döndü. 85'te Duran'ın vole vuruşunda top Jedlicka'da kaldı. 90+5'te Duran yerde kaldı.F.Bahçe penaltı için itiraz etti. VAR'a gidilen pozisyondan penaltı kararı çıkmadı. Karşılaşma 0-0 berabere biterken 2 ekip 1'er puanla yetindi

Kanarya Avrupa Ligi'ndeki 98. maçından 0-0'lık skorla ayrılarak 29. beraberliğini aldı.

F.Bahçe Çekya deplasmanında özellikle son 15 dakikada rakibini sahasına hapsetti. Sarı- Lacivertliler buna rağmen sahadan 1 puan çıkarabildi.

F.Bahçe Avrupa Ligi'nde çıktığı 2. deplasmandan da 3 puanla ayrılmayı başaramadı. Kanarya 2. deplasman 1 puan çıkardı.

Ligde Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe, Plzen önünde yüzde 60 topla oynamasına rağmen kazanamadı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek’in yapının içindeydim dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock’ta da ismi Ulvi
Avrupa’da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
İdefix
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soru için joker kullandı!
Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
İsrail’den Lübnan’ın güneyine İHA’lı saldırı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Türk Telekom
Sudan’daki katliam ordusu ateşkese evet dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu’dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail’e ve siyonizme karşı çok düşmanca
CHP’li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özel’in iftiralarına sert tepki: Biz az söyledik o çok anlasın
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
West Side itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar’a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP’li İBB’deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı