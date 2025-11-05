Beşiktaş’a bir şok daha sakatlıklardan geldi

Ligin 12. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başlayan Beşiktaş'a 4 oyuncudan kötü haber geldi. Siyah- Beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal'ın idmana çıkmadığını ve bu oyuncuların tedavi süreçlerinin başladığını duyurdu. Ayrıca annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista da idmanda yer almadı.