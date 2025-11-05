Alperen Şengün şov yaptı! Houston Rockets galibiyeti kaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti. Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen; 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı. Üst üste 4. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Amen Thompson 27, Kevin Durant 21 ve Tari Eason 15 sayı attı. Mavericks'te PJ Washington'ın 29 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie'nin 17 sayı, 6 asistlik performansları, sezonun 5. yenilgisini önleyemedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN