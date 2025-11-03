Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz performansıyla eleştirilerin odağında

Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un son dönemdeki performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcunun oyununu yukarı çekmek için büyük uğraş verdiği ancak şu ana kadar bu konuda verim alınamadığı öğrenildi. Sarı- Kırmızılı taraftarların da son maçlarda oyundan çıkarken ıslıkladığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun performansının teknik heyet ve yönetimi de düşündürdüğü gelen haberler arasında.

Son 7 lig maçında skor katkısında bulunamayan Barış Alper'in performansının bu şekilde devam etmesi halinde hem oyuncu tarafının hem de yönetimin ayrılık ihtimalini gündeme alabileceği de gelen bilgiler arasında. Bu sezon Galatasaray formasıyla 12 maça çıkan deneyimli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Barış'ın Galatasaray ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.



Galatasaray'ın dinamosu Mario Lemina, büyük maçlardaki üstün performansıyla yine adından söz ettirdi. Trabzonspor karşısında 8'de 8 ikili mücadele kazanan Lemina, aynı zamanda %93 isabetli pas oranıyla oynayarak takımının oyun kurulumunda kilit rol üstlendi. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde, bu yıl ise Beşiktaş maçında kalitesini ortaya koyan Lemina, taraftarlardan tam not aldı

AJAX MESAİSİ DÜN BAŞLADI



Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı- Kırmızılılar bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.