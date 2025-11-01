Alman Teknik Adam gece gündüz Beşiktaş’ı ezberliyor! Derbiye sıkı hazırlanıyor... Zaferi çok istiyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çekiyor. Alman teknik adam, son maçlardaki performansıyla taraftarların da gönlünü almayı başardı. Başarılı hoca, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 5 galibiyetten ikisi ise Avrupa Ligi'nde Nice ve Stuttgart'a karşıydı. Alman çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk Beşiktaş derbisinden zaferle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.



Tedesco, Beşiktaş derbisine takımı çok sıkı hazırlıyor. Fenerbahçe teknik direktörünün dev derbi için 2 gündür oteline gitmediği ve Samandıra'da kaldığı öğrenildi. Alman hocanın yardımcılarıyla birlikte tesislere kamp kurduğu ve Beşiktaş'ı ezberlediği bildirildi. Beşiktaş derbisini en önemli maç olarak gören Tedesco, bu mücadeleye çok kafa yoruyor. Öğrencilerinin adeta beynini yıkayan Tedesco, Beşiktaş'ın zayıf yönlerini tek tek oyuncularına anlatıyor. Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor derbisinin oynanacağı haftada rakibini yenerek haftayı kazançlı kapatmanın hesaplarını yapıyor.



F.Bahçe'de 10 maça çıkan Tedesco'nun maç başı puan ortalaması 2.1... Alman hoca, ligdeki ilk büyük maçında Trabzonspor'u yenmişti.