Onuachu Cimbom’u avlamanın peşinde

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, gözünü Galatasaray maçına çevirdi. Ligde attığı 7 golle krallık yarışında zirvede yer alan başarılı forvet, dev karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor. Bordo- Mavili formayla Beşiktaş ve Fenerbahçe filelerini havalandıran Onuachu, henüz Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamadı. yarın oynanacak derbide ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya çıkacak olan Nijeryalı golcü, hem bu eksik halkayı tamamlamak hem de takımına 3 puanı kazandırmak için özel hazırlanıyor. Onuachu, Galatasaray'a karşı Bordo-Mavililer'in sahadaki en önemli kozlardan biri olacak.