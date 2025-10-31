PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Onuachu Cimbom'u avlamanın peşinde

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, gözünü Galatasaray maçına çevirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Ekim 2025
Onuachu Cimbom’u avlamanın peşinde

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, gözünü Galatasaray maçına çevirdi. Ligde attığı 7 golle krallık yarışında zirvede yer alan başarılı forvet, dev karşılaşmada bir ilki başarmak istiyor. Bordo- Mavili formayla Beşiktaş ve Fenerbahçe filelerini havalandıran Onuachu, henüz Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamadı. yarın oynanacak derbide ilk kez sarı-kırmızılı takıma karşı sahaya çıkacak olan Nijeryalı golcü, hem bu eksik halkayı tamamlamak hem de takımına 3 puanı kazandırmak için özel hazırlanıyor. Onuachu, Galatasaray'a karşı Bordo-Mavililer'in sahadaki en önemli kozlardan biri olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti’ni Külliye’de kabul etti! PKK’nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı’ya gidecek mi?
Hüseyin Gün’ün manevi annesi Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
D&R
Başkan Erdoğan’dan Friedrich Merz’in yanında Gazze mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz
İdefix
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu Terörsüz Türkiye sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de Terörsüz Türkiye süreci için bilgi verdi
Kim Milyoner Olmak İster?de milyonluk soru heyecanı! Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi Gazze tartışmasını hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6’dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun’u CIA’e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan’dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye’de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk Ekosistemi çözülüyor! ’İstanbul Senin’ soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD’ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada göz kırpma mekanizması ortaya çıktı
Galatasaray’a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR’a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Geleceğin yıldızı Galatasaray’a! Transferde dev hamle Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle Başkan Erdoğan’dan Friedrich Merz’in yanında Gazze mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz" Galatasaray’a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor CHP’de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi CHP'de Muhittin Böcek bombası! İtirafçı mı olacak? Açıklama geldi CHP’li İBB’deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı CHP'li İBB'deki vurguncuların sığınağı İngiltere! Merthan Açıl 50 milyona ev aldı Hayatını kaybeden Levent Bilir’den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara’nın sağlık durumunu dayısı açıkladı Hayatını kaybeden Levent Bilir'den geriye gülümsemesi kaldı! Dilara'nın sağlık durumunu dayısı açıkladı