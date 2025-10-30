PODCAST CANLI YAYIN
Serdal Adalı A Spor'da taraftara müjdeyi verdi!

Serdal Adalı, A Spor’da katıldığı canlı yayında açıklamalar yaparak camiaya umut dolu mesajlar verdi: "Kulüp olarak zor dönemden geçiyoruz; hayalimizdeki Beşiktaş'ı biz kuracağız... Hayaller gerçek olacak."

Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor ekranlarında katıldığı özel yayında kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, A Spor Müdürü Cüneyt Şen, moderatör Melike Çelik ve yorumcu Erol Kaynar'ın sorularını yanıtlayan Adalı, camiaya güven mesajı verdi. Adalı, Beşiktaş'ın içinde bulunduğu süreci "sancılı ama gerekli bir dönem" olarak nitelendirdi: "Evet, sancılı bir dönem geçireceğiz. Bunu her zaman söylüyoruz; bazı şeyler kolay olmuyor, olmayacak da. Ama bu takım oturacak. Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hala eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Hayalimizdeki Beşiktaş'ı kuracağız" Yönetim olarak hiçbir sorumluluktan kaçmadıklarını vurgulayan Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'a da tam destek verdiklerini belirtti: "Hocaya da söyledik, 'Ne istiyorsan olacak' dedik. Eksikleri kış transfer döneminde de tamamlayacağız."


BİZ BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!
Başkan Serdal Adalı, son dönemde Türk futbolunda gündem olan bahis iddialarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı ""Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ve yönetimini, bahis konusunun üstüne gittiği için tebrik ediyorum. Beşiktaş olarak bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

