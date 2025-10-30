Gol makinesi Osimhen

PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray formasıyla 50 maçta tam 43 gol atan ve 0.86’lık ortalama yakalayan Victor Osimhen bu alanda kulüp tarihinin en iyi 2. ismi oldu. Nijeryalı yıldız gözünü Tanju Çolak’ın oturduğu liderlik koltuğuna dikti

Son 2 maçta attığı 3 golle Bodo Glimt ve Göztepe galibiyetlerinde çok önemli bir rol oynayan Victor Osimhen istatistikleri alt üst ediyor. Nijeryalı yıldız şu ana kadar sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 50 maçta rakip ağları tam 43 kez sarstı. Maç başına 0.86'lık müthiş bir ortalama yakalayan Osimhen bu alanda kulüp tarihinin en iyi ikinci ismi olmayı da başardı. Listenin en tepesinde Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Tanju Çolak yer alıyor. Galatasaray'da 150 maça çıkan ve 137 gol atan Çolak 0.91'lik ortalaması ile zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılı kulübün en büyük efsanelerinden Metin Oktay ise 144 maçta 117 gol ve 0.81'lik ortalama ile 3. sırada. Osimhen müthiş performansıyla ayrıca Jardel, Saunders ve Mauro Icardi'yi de solladı. Icardi 99 maçta attığı 67 gol ve 0.68 ortalama ile listede 8. sırada yer alıyor

