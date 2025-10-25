Edson Alvarez’e yapılan müdahalenin yankıları sürüyor!

Stuttgart maçında Edson Alvarez'e yapılan sert faul, karşılaşmanın en tartışmalı anlarından biri olarak öne çıktı. Pozisyon sonrası hakem Jakob Kehlet, faul yapan Bilal El Khannouss'e sadece sarı kart gösterdi. VAR'da incelenmeyen pozisyon sonrası hem taraftarlar hem de futbolcular, kırmızı kart çıkmamasına yoğun tepki gösterdi. Bu tartışmalı pozisyona sosyal medyadan Meksikalı kartel Crimson Block grubu "Kırmızı kart olmasına rağmen adalet sessiz kaldı. Bizim dünyamızda hiç kimse dokunulmaz değildir. Kurallar herkese eşit uygulanır; aksi halde biz kendi kurallarımızı koyarız. Anılar sokakta silinmez, hesaplar kapanmaz" açıklamasını yaptı