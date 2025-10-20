Sinner, Alcaraz’ı mağlup ederek Six Kings Slam’de şampiyon oldu
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası’nın finalinde İtalyan tenisçi Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz’ı 6-2 ve 6-4’lük setlerle 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.
