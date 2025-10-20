Sinner, Alcaraz’ı mağlup ederek Six Kings Slam’de şampiyon oldu

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Suudı Arabistan'ın başkenti Riad'da düzenlenen Six Kings Slam Turnuvası'nın finalinde İtalyan Jannik Sinner, İspanyol Carlos Alcaraz'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi. Turnuvayı üst üste ikinci kez kazanan Sinner, 1,5 milyon dolar katılım, 4,5 milyon dolar şampiyonluk olmak üzere toplam 6 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu.