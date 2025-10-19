Rafa Silva’da takımı tek başına ayakta tutamadı!

Beşiktaş bu sezon ligde evinde ilk puan kaybı yaşarken Rafa Silva'nın çabası da sonucu değiştirmeye yetmedi. Portekizli futbolcu ligde atılan son 9 golün 5'inde katkı vermeyi başardı. Rafa Silva'nın 4 gol, 1 asistlik performansı başarıya yetmedi. Siyah-Beyazlı oyuncu dünkü karşılaşmada da Cengiz'in attığı golün asistini yaptı. Buna rağmen bu asist Beşiktaş'ın puan kaybını engelleyemedi. Rafa Silva dün 90 dakika forma giydi. Topla 49 kez buluşan Portekizli futbolcu yüzde 86'lık isabetli pas ortalaması yakaladı. Rafa Silva 3 kilit pas verirken yine de takımın puan kaybını önleyemedi.