SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Karadeniz derbisinde gülen Trabzonspor! Rize'yi 2 golle yıktı | Üst üste 3. kez kazandı

Maça fırtına gibi giren Bordo- Mavililer 2’de Augusto ve 19’da Onuachu ile 2-0’ı yakaladı. Rize 27’de Sakyi ile umutlansa da Trabzonspor üç puanı aldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2025
Karadeniz derbisinde gülen Trabzonspor! Rize’yi 2 golle yıktı | Üst üste 3. kez kazandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sonucu merakla beklenen Karadeniz derbisinde Trabzonspor güldü. Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Bordo- Mavililer üst üste 3. galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü. Maça fırtına gibi giren Trabzonspor henüz 2. dakikada Felipe Augusto'nun şık golüyle öne geçti. 10. dakikada Augusto'nun sert şutunda kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. 19. dakikada Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu kafayla topu Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi: 0-2. 27. dakikada Trabzonspor defansının büyük hatasını affetmeyen Rak Sakyi farkı 1'e indirdi. Rize kalan bölümde çok uğraşsa da skoru değiştiremedi ve 3 puan Trabzon'un oldu.

Skoru 1-0'a getiren vuruşu çok şık bir plase ile ağlara yollayan Felipe Augusto golü işte böyle kutladı.

BOUCHOUARI SİFTAHI YAPTI
Trabzonspor'un sezon başında Fransız ekibi Saint-Etienne'den kadrosuna kattığı Benjamin Bouchouari sakatlığını atlatıktan sonra ilk maçına Rize karşısında çıktı. 62'de Okay'ın yerine oyuna giren 23 yaşındaki Faslı orta saha etkili bir oyun ortaya koyamadı.

Trabzonspor özellikle ilk yarıda sergilediği futbolla şampiyonluk yarışında iddialı olabileceğini gösterdi.

3 PUAN SAVIC'E HEDİYE
Sezonun yıldız isimlerinden biri olan Savic ilk yarıda yaptığı inanılmaz hata ile Rize'nin golüne sebebiyet verdi. Trabzonsporlu futbolcular bitiş düdüğünün ardından Karadağlı futbolcuya koştu ve galibiyeti tecrübeli yıldıza hediye etti.

COŞKULU KARŞILAMA
Trabzonsporlu taraftarlar Rize'den zaferle dönen futbolcularını coşkuyla karşıladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
CHP’li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Memur ve Emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: Hamas Gazze’nin yönetiminde rol almak istemiyor
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: Tartışma değil istismar var
İsrail’in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Kartal’a büyük sürpriz! Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1-2 | MAÇ SONUCU
Özgür Özel bu kez Amsterdam’da PES dedirtti! Türkiye’yi karaladı Başkan Erdoğan’a saldırdı
Karadeniz’de kusursuz Fırtına! Rizespor - Trabzonspor: 1-2 | MAÇ SONUCU
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ’durdurma’ talebi! YSK kararını açıkladı
Fenerbahçe’de Yüksek gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç’a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu
Analiz raporu TAKVİM’de! O ünlülerin vücudunda uyuşturucu tespit edildi: Dilan Polat, Birce Akalay, Kubilay Aka...
Gözler Başakşehir’de akıllar Bodo’da! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ’durdurma’ talebi! YSK kararını açıkladı Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı Fenerbahçe’de Yüksek gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç’a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu Fenerbahçe'de "Yüksek" gerilim! Aziz Yıldırım Ali Koç'a yüklendi: Söyleyen şerefsizdir | Yanağından makas aldı: Beni unut | Kulübün borcu belli oldu Çeyrek ve gram altın o rakamın üstüne çıktı! Sarı metalde yön yukarı: Birim birim CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Ekim 2025 Çeyrek ve gram altın o rakamın üstüne çıktı! Sarı metalde yön yukarı: Birim birim CANLI ALTIN FİYATLARI 17 Ekim 2025 Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı Kamu kurumlarında sahte imza skandalı: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı Gözler Başakşehir’de akıllar Bodo’da! İşte Galatasaray’ın muhtemel 11’i Gözler Başakşehir'de akıllar Bodo'da! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i Altın fiyatları 18 Ekim 2025: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın alsam ne kadar? Altın fiyatları 18 Ekim 2025: Bugün çeyrek altın, yarım altın, tam altın alsam ne kadar?