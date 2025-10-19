Karadeniz derbisinde gülen Trabzonspor! Rize’yi 2 golle yıktı | Üst üste 3. kez kazandı

Sonucu merakla beklenen Karadeniz derbisinde Trabzonspor güldü. Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Bordo- Mavililer üst üste 3. galibiyetini alarak zirve yarışını sürdürdü. Maça fırtına gibi giren Trabzonspor henüz 2. dakikada Felipe Augusto'nun şık golüyle öne geçti. 10. dakikada Augusto'nun sert şutunda kaleci Fofana'nın da müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. 19. dakikada Pina'nın sağdan kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde yükselen Onuachu kafayla topu Fofana'nın sol köşesinden filelere gönderdi: 0-2. 27. dakikada Trabzonspor defansının büyük hatasını affetmeyen Rak Sakyi farkı 1'e indirdi. Rize kalan bölümde çok uğraşsa da skoru değiştiremedi ve 3 puan Trabzon'un oldu.

Skoru 1-0'a getiren vuruşu çok şık bir plase ile ağlara yollayan Felipe Augusto golü işte böyle kutladı.



BOUCHOUARI SİFTAHI YAPTI

Trabzonspor'un sezon başında Fransız ekibi Saint-Etienne'den kadrosuna kattığı Benjamin Bouchouari sakatlığını atlatıktan sonra ilk maçına Rize karşısında çıktı. 62'de Okay'ın yerine oyuna giren 23 yaşındaki Faslı orta saha etkili bir oyun ortaya koyamadı.



Trabzonspor özellikle ilk yarıda sergilediği futbolla şampiyonluk yarışında iddialı olabileceğini gösterdi.



3 PUAN SAVIC'E HEDİYE

Sezonun yıldız isimlerinden biri olan Savic ilk yarıda yaptığı inanılmaz hata ile Rize'nin golüne sebebiyet verdi. Trabzonsporlu futbolcular bitiş düdüğünün ardından Karadağlı futbolcuya koştu ve galibiyeti tecrübeli yıldıza hediye etti.



COŞKULU KARŞILAMA

Trabzonsporlu taraftarlar Rize'den zaferle dönen futbolcularını coşkuyla karşıladı