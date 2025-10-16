SON DAKİKA
Trabzonspor'da Zubkov müjdesi

Trabzonspor’da sakatlığını atlatan Zubkov antrenmanlara başladı. Fatih Tekke’nin görev vermesi halinde Rizespor maçında sahada olacak. Yeni transfer Bouchari’nin de kadroda yer alması bekleniyor.

Trabzonspor'un Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zubkov, Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Milli arayı dinlenerek geçiren ve Ukrayna milli takımının kampına katılmayan Zubkov'dan iyi haber geldi. Ukraynalı oyuncunun sakatlığını tamamen atlattığı ve antrenmana çıktığı öğrenildi. Teknik Direktör Fatih Tekke'nin şans vermesi halinde Ukraynalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyebilecek. Bordo-Mavililer'de ayrıca yeni transfer Bouchari'nin de kafilede yer alması bekleniyor.

