Fenerbahçe Başkanı Saran’dan Tedesco açıklaması: Babamın oğlu değil!

Giriş Tarihi :16 Ekim 2025
Fenerbahçe'de yeni başkan Sadettin Saran ilk basın toplantısını düzenledi. Gündeme dair sorulara cevap veren Saran, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili de çarpıcı bir açıklama yaptı.

Saran, "Sonuçlar ne olursa olsun bu sezonu Tedesco ile devam edeceğiz diyor musunuz?" sorusuna "Tedesco babamın oğlu değil. Kendisini çağırdım ve konuştum. Oyuncular arkasında olduğu için ben de ona şans tanınmasını düşündüm. Tabii ki ne olursa olsun devam ediyoruz demiyoruz. Başarı odaklı ilerleyeceğiz" yanıtını verdi. Sözlerini sürdüren Saran, kadro dışı kararlarıyla ilgili, "Futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok" dedi. Saran, İrfan Can Kahveci'nin yerine Çağlar Söyüncü'yü kaptanlardan biri yaptıklarını da dile getirdi. Fenerbahçe Başkanı, Mert Hakan ile ilgili de, "Kendisiyle görüştük. Taraftarla didişmeyen, abiliğe odaklanmış, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz" dedi.
