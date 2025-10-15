Sahalarda ender rastlanacak skor! 66-0

SON DAKİKA
Hamburg Bölgesel Amatör Ligi'nde tarihi bir skor yaşandı. Mesopotamien 2, Moorburg'u tam 66-0 mağlup etti. Moorburg maça biri kadın olmak üzere 7 kişi çıktı. Takımın teknik direktörü de maçta forma giydi.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ekim 2025
Hamburg Bölgesel Amatör Ligi'nde tarihi bir skor yaşandı. Mesopotamien 2, Moorburg'u tam 66-0 mağlup etti. Moorburg maça biri kadın olmak üzere 7 kişi çıktı. Takımın teknik direktörü de maçta forma giydi. Hakem maçı bırakmayı teklif etse de Moorburg oyuncuları bu teklifi kabul etmedi.

Türk futbolcu Ömer Yıldırım tam 17 gol atarak tarihe geçti. Ligde, Mesopotamien 2 bu sezon oynadığı 9 maçın 9'unu kazandı ancak 3 puanı silindiği için 24 puan ve 120 gol averajıyla (135-15) birinci sırada yer alıyor.

