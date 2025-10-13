Osimhen yine korkuttu: Nijerya uçağı zorunlu iniş yaptı

Cimbom'un 75 milyon euroluk rekor transferi Victor Osimhen yine milli takımda taraftarlara büyük endişe yaşattı. Nijeryalı yıldız geçtiğimiz ay Ruanda ile oynanan hazırlık maçında sakatlık geçirmiş ve durumu uzun süre belirsizliğini korumuştu. Eyüp ve Konya önünde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Osimhen'le ilgili yine Galatasaraylılar'ı korkutan bir gelişme yaşandı. Lesoto ile deplasmanda oynadığı ve 2-1 kazandığı maçın ardından Nijerya'ya dönmek için uçağa binen kafile, ön camın çatlamasıyla sarsıldı.

Uçak hemen Angola'ya zorunlu iniş yaptı. Galatasaraylı taraftarlar bu gelişme üzerine sosyal medyadan Osimhen'e çağrıda bulunarak, "Lütfen bir daha milli takıma gitme!" ifadesini kullandı. Osımhen yine taraftarların yüreklerine ağızlara getiren bir olay yaşadı.