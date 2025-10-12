PODCAST CANLI YAYIN
Sadettin Saran Mesut Özil'le takım için görüştü

Sadettin Saran’ın, Mesut Özil ile dostane bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Özil’e sportif direktörlük pozisyonu için teklifte bulunup bulunmayacağı merakla bekleniyor

12 Ekim 2025
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son dönemde adı Sarı-Lacivertli takımla anılan eski yıldız futbolcu Mesut Özil ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Saran, Özil'e takımın yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ve genel kadro yapısıyla ilgili düşüncelerini sordu. Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma yapılmazken, görüşmenin dostane ve samimi bir sohbet havasında geçtiği belirtildi. Öte yandan, Mesut Özil'in adı Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi ile anılıyor. Sarı-Lacivertli yönetim, takımın hem saha içi hem de saha dışı yapılanmasında tecrübeli isimlere yer vermeyi hedefliyor.


Sadettin Saran'ın Mesut Özil'le görüştüğü ortaya çıkarken neler konuşulduğu merak konusu.

