Beşiktaş İstanbul dışına çıkmayacak

Milli aranın ardından 18 Ekim'de oynanacak Gençlerblirliği maçı ile lige dönüş yapacak Beşiktaş'ın fikstürü dikkat çetkiyor. Siyah-Beyazlılar ligde 23 Kasım 2025 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında oynayacağı maçlarda sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Siyah-Beyazlılar o maçta da 14 Aralık'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Kartal bu süre içinde İstanbul ekipleriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, bu tarihler arasında Karagümrük, Eyüpspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kartal 1 Mart'ta oynayacağı Kocaelispor maçıyla İstanbul dışına çıkmış olacak. Kartal bu sürede de evinde Samsun, Rize, Gaziantep, Konya ve Alanya'yı ağırlayacak.