PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş İstanbul dışına çıkmayacak

Beşiktaş ligde 23 Kasım 2025 ve 1 Mart 2026 arasında İstanbul dışına sadece 1 kez çıkacak. Siyah-Beyazlılar sadece 14 Aralık’ta Trabzon’a konuk olacak

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2025
Beşiktaş İstanbul dışına çıkmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli aranın ardından 18 Ekim'de oynanacak Gençlerblirliği maçı ile lige dönüş yapacak Beşiktaş'ın fikstürü dikkat çetkiyor. Siyah-Beyazlılar ligde 23 Kasım 2025 ile 1 Mart 2026 tarihleri arasında oynayacağı maçlarda sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak. Siyah-Beyazlılar o maçta da 14 Aralık'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Kartal bu süre içinde İstanbul ekipleriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, bu tarihler arasında Karagümrük, Eyüpspor, Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kartal 1 Mart'ta oynayacağı Kocaelispor maçıyla İstanbul dışına çıkmış olacak. Kartal bu sürede de evinde Samsun, Rize, Gaziantep, Konya ve Alanya'yı ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Türkiye masada ateşkes anlaşmasında sıcak gelişme! ABD Başkanı Trump duyurdu: Gazze’de barış planı onaylandı! Trump ve Hamas Türkiye’ye teşekkür etti...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar! İsrail insanlık dışı karakterini bir kez daha gösterdi
Takas Bank
Altındaki hızlı yükseliş kafaları karıştırdı! İşte uzmanların altın tahminleri...
Kritik zaman kritik temas | Şeybani ile ortak basın toplantısı! Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar: Suriye’den en önemli sorun İsrail! Gazze’de ateşkes için 4 husus
Asgari ücret ve memur zammı milyonları etkileyecek... Tahminlere göre memur zammı ne olacak? İşte formüllere göre yeni asgari ücret!
Borsa İstanbul
Tezkere kabul edildi: TBMM’den İsrail’e ortak uyarı! Vicdan Gemisine yapılan saldırı TBMM’ye de yapılmıştır
66 milyon Euro harcandı ama şu ana kadar gelen gideni mumla arattı! Fener’in hücumcuları çözüm üretemiyor...
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezler
Güllü düştü mü itildi mi? Bilirkişi heyeti olay yerinde: İncelemeler sonrası netlik kazanacak
Türk Telekom
Son dakika: CHP’li Ankara’da konser vurgunu! 14 sanık hakkında 59 sayfalık iddianamede zimmet detayı
Suriye’de neler oluyor? YPG-SDG’nin zaman ayarlı provokasyonu ve Halep’i karıştıran o tünel | İsrail’in Türkiye korkusu bitmiyor!
Alman yıldız performansıyla hayal kırıklığı yaşatıyor! Sane’nin G.Saray’a transferi büyük ses getirmişti
Ünlülere şok uyuşturucu baskını | Hadise, Polat çifti, İrem Derici... İşte İsim listesi! Tek tek kan alındı
Ankara, Bursa ve İzmir’den sonra Edirne’de aynı tablo! Susuz kalan öğrenciler CHP’li belediyeye tepki gösterdi!
Son dakika! TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Akdeniz’deki haydutlara sert tepki: İsrail aklını başına almalı
Sadettin Saran transfer dümeninde! Fenerbahçe’ye yıldız yağacak
Komisyon İmralı’ya gidecek mi? TBMM’de 1 saatlik zirve