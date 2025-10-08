Fener’de Archie Brown krizi büyüyor!

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Archie Brown İnstagram'dan hikaye paylaşarak çarpıcı bir mesaj verdi. Jamaika asıllı İngiliz sol bek, ardından tüm gönderilerini sildi. Brown "Etrafınıza bakmayı ve iyi giden her şeyi takdir etmeyi unutmayın" yazdı ve taraftarlara bir mesaj gönderdi. Brown, son dönemde Sarı Lacivertliler'de en çok eleştirilen futbolcuların başında geliyor. İngiliz futbolcu son oynanan Samsunspor karşılaşmasının ardından da sosyal medyada ciddi şekilde eleştirilmişti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 13 maça çıktı.