Rafa Silva Beşiktaş’ı sırtlıyor

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiriyor. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de yer alan ofansif orta saha oyuncuları arasında, çoğu alanda zirvede yer alıyor. Süper Lig'de 4.38 gol beklentisi ile mücadele eden Rafa Silva, 5 gol attı.

117 dakikada bir fileleri havalandıran Siyah-Beyazlılar'ın süper yıldızı, 3.1 şut ve 1.6 isabetli şut istatistikleri yakaladı.Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.

