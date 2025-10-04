SON DAKİKA
Trabzon Kayseri'yi 4 golle geçti!

Fırtına, 12’de Okay’ın golüyle öne geçti. 53’te Augusto kafasını çalıştırdı. 3 dakika sonra Zubkov farkı 3’e çıkardı. Kapanışı 90+4’te Onuachu (pen.) yaptı.

Giriş Tarihi :04 Ekim 2025
Trabzonspor evinde Kayserispor'u 4-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı. 12'de Okay Yokuşlu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu: 1-0. 16'da Kayseri gole çok yaklaştı. Onugkha'nın şutu Savic'e çarptıktan sonra yan direkten geri geldi. Dakikalar 19'u gösterdiğinde Folcarelli'nin füzesi üst direkten oyun alanına döndü. 34'te Trabzon'un kullandığı kornerde Onuachu'nun kale dibinden kafa vuruşu üst direkten geri geldi. 53'te Oulai'nin kullandığı kornerde topa iyi yükselen Felipe Augusto topu ağlarla buluşturdu: 2-0... 56'da Savic'in müthiş pasında Zubkov, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldı. Ukraynalı yıldız, klas bir vuruyla farkı 3'e çıkardı. 90+2'de Sikan direği geçemedi. 90+4'te Sikan, Bilal tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Onuachu gole çevirdi: 4-0. Fırtına 4 golle 3 puanı kazandı.

2017'DEN SONRA İLK
Trabzonspor'un tecrübeli oyuncusu Okay Yokuşlu, 2 haftalık aranın ardından takıma geri döndü. Kırmızı kart cezası sona eren tecrübeli oyuncu, Kayserispor maçına ilk 11'de başladı. Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcusu, 2017 yılından sonra ceza sahası dışından ilk golünü attı.

SUMUD'A ÖZEL PANKART
Trabzonspor, maça özel bir pankartla çıktı. Bordo- Mavili futbolcuların elinde, katil İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Filistin'deki Sumud Filosu'na destek içeren bir pankart yer aldı. Açılan pankartta 'Tüm gözler Sumud Filosu'nda" sözleri yer aldı.

AUGUSTO DURMUYOR
Karagümrük maçında fileleri havalandıran Felipe Augusto, Kayseri maçında da sahne aldı. Sambacı, iç sahadaki ilk golünü attı.

ONANA KALESİNDE DEVLEŞTİ
Fırtına'nın Manchester United'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana, Kayserispor maçında yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirmeyi başardı.

