Başkan önde oyuncular arkada

Fenerbahçe'nin Nice ile oynadığı Avrupa karşılaşmasında, saha içindeki mücadele kadar tribünlerdeki görüntü de dikkat çekti. Sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan tüm oyuncuların, Devin Özek ve Gökhan Gönül ile birlikte, protokol tribününde Başkan Sadettin Saran'ın hemen arkasında yer alması, camiada büyük takdir topladı. Bu görüntünün, Başkan Saran'ın kararıyla planlandığı öğrenildi. Özellikle yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'de özlenen birlik ve beraberlik havasının yeniden tesis edildiği yorumları yapılırken, Nice maçındaki bu kare adeta "yeni dönemin fotoğrafı" olarak yorumlandı.