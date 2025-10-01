Galatasaray Liverpool’u seviyor!

Galatasaray'dan çok önemli bir istatistik. Sarı-Kırmızılılar İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerken aynı zamanda İngiliz takımına karşı üstünlük kuran 5 takımdan biri olmayı başardı. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi tarihinde en az 5 kez karşılaşıp mağlup ettiğinden daha fazla kaybettiği takımlardan biri oldu. Liverpool Real Madrid, Barcelona, Chelsea ve Napoli takımlarına karşı başarı sağlayamadı. Galatasaray da bu takımlardan biri olurken rakibiyle karşılaştığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı