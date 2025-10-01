Adı Aslan yazdı destan! Galatasaray Devler Ligi’nde tarihi bir zafere imza attı! 1.1 milyar Euro’luk takımı Liverpool’u tek golle yıktı...

Galatasaray'dan destan... Sarı- Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Liverpool'u evinde 1-0 yendi. 2. dakikada Barış Alper karşı karşıya kaldığı pozisyonda Alisson'u geçemedi. 14'te Gakpo'nun pasıyla karşı karşıya kalan Ekitike'nin şutunu Jakobs çizgiden çıkardı. 1 dakika sonra Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Aslan penaltı kazandı. Penaltıyı Osimhen gole çevirdi: 1-0. 32'de Wirtz'in kale önünden yaptığı vuruşta Uğurcan gole izin vermedi. 48'de Frimpong'un ceza sahası içine çevirdiği topa kale önünde Ekitike dokundu. Uğurcan yine kalesine duvar ördü.



VAR'A GİTTİ VE İPTAL ETTİ

54'te Liverpool savunmasında kısa düşen pasta araya giren Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Alisson'u geçemedi. 88'de Konate ile Singo'nun mücadelesi sonrası hakem Liverpool lehine penaltı verdi. Sonrasında VAR'a danıyarak penaltıyı iptal etti. Cimbom, Liverpool'u tek golle devirdi.

KRAL HEP ATIYOR

Victor Osimhen, geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında en fazla gol atan Galatasaray oyuncusu konumunda (7).



Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, "Liverpool'a karşı, bu statta, bu atmosferde galibiyet... Daha da güzeli olamazdı" dedi.



BARIŞ ALPER GÖZ DOLDURDU

Barış Alper Yılmaz, dünkü maçta en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuydu. 13 ikili mücadelenin 10'unu kazanan milli oyuncu, 6 hava topunun 3'ünde de üstünlük kurdu. 3 kez faule maruz kalan Barış Alper, 4 kez ceza sahasında topla buluştu.



KALESİNİ KAPATIYOR

Cimbom, Devler Ligi'nde Liverpool'u evine puansız göndererek çok önemli bir zafer elde etti. Galatasaray, oynadığı son 14 resmi maçın 11'inde gol yemedi. Kaleci Uğurcan ve savunma oyuncuları yine çok iyi bir maç çıkardı.



SLOT TEBRİK ETMEDİ

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncularını teselli etti. Okan Buruk ile karşılaşmasına rağmen elini sıkmaması büyük dikkat çekti.



25 MAÇTA 23. GALİBİYET

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. Sarı-Kırmızılılar, son 25 maçta 23. galibiyetini elde etti. Dün gece Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Liverpool'u deviren Aslan, taraftarına yeni bir bayram daha yaşattı.



SALAH'A BÜYÜK ŞOK

Liverpool'da maça yedek başlayan Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapattı. Salah'ın sesten rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı. İngiliz gazeteci Lewis Steele, G.Saray stadındaki atmosferle ilgili, "Bir futbol maçında şimdiye kadar hatırladığım en gürültülü ve en saldırgan atmosfer" yorumunu yaptı.